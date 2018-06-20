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أخبار البلد

عماد حمدي يترشح لرئاسة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 12:20 م
صدى البلد
أماني نوار
أعلن الكيميائي عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، نيته الترشح لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، المقرر عقد انتخاباتها 27 يونيو الجاري.

وأكد "حمدي"، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه قد يتنازل عن الترشح في حالة وجود مرشح قوي يرى فيه القدرة على تحقيق طموحات الاتحاد.

وذكر أن "أهم ما يجب على رئيس الاتحاد القادم الاهتمام به، هو تطوير الاتحاد، والاهتمام بالقرية السياحية التابعة له، ووضع برنامج لكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل".

كما نوه بأنه في حالة ترشحه رسميًا وفوزه بالرئاسة، سيعين فريقًا من خبراء للموارد البشرية، وإعادة ترتيب الاتحاد من الداخل.

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