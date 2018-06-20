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حوادث

تغيب زهير جرانة عن جلسة الحكم عليه في قضية تراخيص الشركات

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 12:24 م
زهير جرانة وزير السياحة
زهير جرانة وزير السياحة الأسبق
إسلام مقلد
تغيب زهير جرانة وزير السياحة الأسبق عن الحضور إلى محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، حيث يصدر الحكم في إعادة محاكمته بقضية إصدار تراخيص الشركات بالمخالفة للقانون.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قضت في وقت سابق، بالحبس المشدد 3 سنوات غيابيا في إعادة محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إصدار تراخيص لشركات سياحة".

ونسبت النيابة العامة، لوزير السياحة الأسبق زهير جرانه، بصفته موظفا عموميا أنه تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته وإصدار تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه.

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