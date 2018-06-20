ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والنمسا ودول أخرى تعقد اجتماعا بشأن الهجرة

قال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء إن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والنمسا ودولا أخرى ستعقد اجتماعا خاصا بشأن الهجرة في بروكسل يوم الأحد.



ووقع خلاف بشأن الهجرة داخل ائتلاف الحكومة الألمانية بين حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي الذي منح المستشارة أنجيلا ميركل يوم الاثنين الماضي مهلة لمدة أسبوعين حتى تبرم اتفاقا بهذا الصدد مع الحلفاء الأوروبيين.



وقال المستشار النمساوي زيباستيان كورتس اليوم إنه سيلتقي على الأرجح مع ميركل وزعماء آخرين في غضون أيام لبحث مسألة الهجرة.



وقال كورتس للصحفيين قبل اجتماع لمجلس وزرائه مع وزراء من ولاية بافاريا الألمانية "سأعقد على الأرجح اجتماعا خلال أيام مع أنجيلا ميركل وعدد من رؤساء الدول والحكومات بشأن مسألة سياسة الهجرة".