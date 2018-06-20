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كأس العالم

الفيفا راض تمامًا عن حكم الفيديو المساعد

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 12:21 م
صدى البلد
نور عادل
أبدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رضاه التام عن أداء نظام "حكم الفيديو المساعد" الذي يطبق للمرة الأولى بمونديال روسيا، وكذلك عن مستوى التحكيم بشكل عام في الأيام الستة الأولى من منافسات البطولة.

وقال بيان للاتحاد الدولي: "الفيفا راض تمامًا عن مستوى التحكيم حتى الآن، وكذلك التطبيق الناجح لنظام حكم الفيديو المساعد، الذي جرى تقبله وتقديره بشكل إيجابي في مجتمع كرة القدم".

وأضاف البيان "لا شك في أن مناقشات وانقسامات في الرأي ستدور بشأن بعض القرارات، ونحن نقدر تفهمكم لحقيقة أنه من غير الممكن أن يعلق الفيفا بشأن كل موقف".

وحتى الآن، شهدت كأس العالم الحالية، احتساب 4 ضربات جزاء عبر نظام حكم الفيديو المساعد، خلال 17 مباراة، إلى جانب مراجعة قرار منح بطاقة حمراء.

ومن بين اللقطات المثيرة للجدل، ادعاءات البرازيليين وقوع عرقلة قبل تسجيل سويسرا هدف التعادل (1-1) في مباراة الفريقين، وكذلك مطالبة لاعبي إنجلترا بضربة جزاء خلال المباراة التي انتهت بالفوز على تونس (2-1).

ويطبق نظام حكم الفيديو المساعد للمرة الأولى بالمونديال، لكنه اختبر بالفعل خلال كأس القارات 2017 بروسيا، وكأس العالم للأندية، إلى جانب بعض مسابقات الدوري، ومنها الدوري الألماني (بوندسليجا)، والدوري الإيطالي.

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