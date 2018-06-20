السجينى يطالب رياضة النواب بتقصى الحقائق فى خسارة المنتخب

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "إن الرياضة مكسب وخسارة، ولكن ما سمعناه عن الهزل فى تدريبات وتجهيزات وتهيئة المنتخب المصرى مسألة تدعو إلى المساءلة والتحقيق من باب استجلاء الحقائق أولا، ومن ثم المحاسبة فى حال ثبوت التقصير".



وأضاف "السجيني"، في تصريح للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء، أنه سوف يتواصل ويطالب المهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة وأعضاء اللجنة، بعقد جلسة وفتح مناقشة تقصى حقائق للأمر برمته.



وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية: "وفى كافة الأحوال أدعو مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالى، وكذلك مدير وأعضاء الجهاز الفنى والشئون الإدارية للمنتخب إلى تقديم استقالاتهم طوعا من باب تحملهم المسئولية وترك المجال لمن يكون قادرا على تحمل العبء خلال المرحلة القادمة".



وتعرض المنتخب المصرى لخسارة كبيرة فى لقاءه أمام روسيا فى إطار منافسات الجولة الأولى لكأس العالم.