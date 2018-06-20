نائب يحذر من نشر الإشاعات عن الدولة على مواقع التواصل

حذر النائب محمد ماهر حامد، عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر، من قيام الجماعات الإرهابية بنشر العديد من الإشاعات والفتن على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الدولة المصرية ونشر السلبيات عنها، مشيرا إلى أنهم يحاولون بث حالة من السخط ضد الدولة بعد أن لفظهم الشعب المصري في 30 يونيو.



وأوضح ماهر في تصريحات صحفي له، أن المتابع لما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي يرى عدد لانهائي من الشائعات انتشرت خلال الفترة الماضية بل لا يمر يوم واحد بدون نشر إشاعة جديدة، مطالبا وزارة الداخلية بضرورة غلق كل الصفحات والمواقع التي تسخر وتنشر الفتن ضد الدولة المصرية.



وأشار إلى أن اخر الشائعات التي نشرتها هذه الصفحات المغرضة لإحداث فتنة بين الشعب من ناحية والدولة وأعضاء البرلمان من ناحية أخرى، وهي الحديث عن سفر 100 نائب برلماني إلى روسيا لدعم المنتخب الوطني على حساب المجلس وهو الأمر الذي نفاه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وأمانة المجلس.



وشدد نائب الخليفة والمقطم والدرب الأحمر، على ضرورة التصدي لهذه الحملات المسعورة ضد مصر، والتي تدعمها قطر بأموال ضخمة من أجل بث الفوضى في المجتمع المصري، مؤكدا أن الشعب المصري على علم كبير بمخطط هذه الجماعات الخبيثة تجاه مصر.