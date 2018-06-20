تعليم البرلمان: تسريب الامتحانات ظاهرة تهدد بإخفاق المنظومة

تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بطلب إحاطة من خلال مجلس النواب للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حول خطة الوزارة لمكافحة ظاهرة تسريب امتحانات الثانوية العامة.



وقال النائب في طلبه، إنه على الرغم من إعلان الوزارة تأكيدها على عدم تكرار ظاهرة تسريب الامتحان مرة أخرى، ومكافحة صفحات الغش الالكترونى، الا ان تسريب الامتحانات لازال يهدد نجاح منظومة التعليم.



وأضاف النائب أن تسريب الامتحانات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي هو نتاج لضعف عملية المراقبة داخل لجان الامتحانات، متسائلا: كيف يسمح للطلاب باصطحاب التليفونات المحمولة داخل اللجان؟!



وأشار النائب الى ان وجود أجهزة الهواتف المحمولة داخل اللجان ما هو إلا مخالفة لوائح وقرارات الوزارة، كما أنه يضع المخالفين تحت طائلة القانون، مضيفا التسريب مسؤولية مزدوجة بين الطالب ومراقب اللجنة.



وأكد النائب على ضرورة تشديد المراقبة وتفتيش الطلاب والتأكد من عدم وجود أي أجهزة اتصال داخل اللجنة، لافتا إلى أهمية تطبيق القانون على الطلاب المخالفين للوائح وقرارات وزارة التربية والتعليم وعدم الالتزام بإرشادات الامتحانات.