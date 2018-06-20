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تباين أسعار العملات اليوم.. الدولار يسجل 17.90 جنيه.. واليورو بـ20.66 جنيه.. والريال السعودي بـ4.77 جنيه للبيع.. والذهب يثبت وعيار 21 يسجل 647 جنيها للجرام

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 12:30 م
صدى البلد
آية الجارحي
  • الدولار يستقر ويسجل 17.90 جنيه للبيع
  • الريـال السعودي بـ 4.74 جنيه للشراء و4.77 جنيه للبيع
  • استقرار الذهب.. وعيار 21 يسجل 647 جنيهًا للجرام

تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء، فيما استقر سعر الذهب خلال تعاملات اليوم، واستقر سعر صرف الدولار في البنك المركزي مسجلا 17.80 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار فى بنوك "الأهلي الكويتي، كريدي أجريكول، قناة السويس، المصري الخليجي، أبوظبي الإسلامي" 17.82 جنيه للشراء مقابل 17.92 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنكي "المصري اتنمية الصادرات، العربي الأفريقي الدولي" 17.81 جنيه للشراء مقابل 17.91 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية والأهلي اليوناني بمصر 17.8 جنيه للشراء، مقابل 17.9 جنيه للبيع.

وتباينت أسعار صرف باقي العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى، اليوم، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، وسجل اليورو الأوروبي نحو 20.54 جنيه للشراء، و20.66 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 23.43 جنيه للشراء، و23.57 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الفرنك السويسري 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع، والين الياباني 16.21 جنيه للشراء و16.30 جنيه للبيع، واليوان الصيني 2.74 جنيه للشراء و2.76 جنيه للبيع.

واستقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه، فسجل الريـال السعودي نحو 4.74 جنيه للشراء، و4.77 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي نحو 58.82 جنيه للشراء، و59.17 جنيه للبيع، بينما بلغ الدرهم الإماراتي نحو 4.84 جنيه للشراء، و4.87 جنيه للبيع.

وشهدت أسعار الذهب استقرارا في مستهل تعاملات اليوم، وسجل الجرام عيار 18 نحو 554.55 جنيه، وبلغ سعر الجرام عيار 21 نحو 647 جنيهًا.

وبلغ عيار 24 نحو 739.40 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 5176 جنيهًا، وحقق السعر العالمي للذهب نحو 1282 دولارا للأوقية.

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