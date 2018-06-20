برلماني يطالب باستمرار حملات الرقابة بعد تحريك أسعار الوقود

أكد النائب خالد عبد العزيز فهمي وكيل لجنة الإسكان، ونائب دائرة دار السلام بمحافظة القاهرة، أهمية الإجراءات الرقابية التى تم اتخاذها بعد قرار زيادة أسعار الوقود والمحروقات.



وأضاف عبد العزيز في بيان، أن الحملات الرقابية التى قامت بها وزارة الداخلية، والمحافظين ورؤساء الأحياء ساعدت فى ضبط السوق والالتزام بتعريفة الأجرة التى تم إعلانها دون تغيير .



وطالب بضرورة استمرار هذه الحملات الرقابية على مستوى مختلف المحافظات وليس المحافظات الرئيسية فقط، وتلقى شكاوى المواطنين فى المحافظات والقرى البعيدة وحلها، وأن تكون هذه الحملات على كافة المستويات من المحافظين ورؤساء الأحياء والقيادات الأمنية، سواء فيما يتعلق بمستودعات الأنابيب ، أو محطات البنزين، أو مواقف السيارات الأجرة .



وأشار وكيل لجنة الإسكان إلى أن استمرار هذه الحملات الرقابية على مراحل زمنية مختلفة يضمن حماية المواطنين من أى محاولات للتلاعب فى الأسعار خاصة خلال موسم العيد والإجازات الصيفية، لافتا إلى أن هذه الحملات تضمن الانضباط والالتزام.