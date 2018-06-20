أمريكا تكشف عن وجهها الحقيقي وتنسحب من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لفضحه انتهاكات إسرائيل.. واشنطن تتمسك بعلاقتها الحميمة مع الكيان الصهيوني.. وجارديان تؤكد: ترامب وإدارته منافقون

الولايات المتحدة تنسحب من مجلس حقوق الإنسان بسبب إسرائيل

"جارديان": أمريكا تكشف عن وجهها الحقيقي وترفض الرهان على حلفها مع إسرائيل

"فوريز أفريز": خطوة متوقعة لأن واشنطن تشعر بالعزلة أمام المعسكر الأوروبي

فجرت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية بالأمم المتحدة، نيكي هيلي، أمس، الثلاثاء، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أعلنت أن بلادها انسحبت رسميًا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واصفة المنظمة بأنها "منافقة وأنانية وتستهزأ بحقوق الإنسان، ومنحازة ضد إسرائيل".لاقى القرار بالطبع ترحيبًا لدى إسرائيل، واستياءً شديدًا لدى المجتمع الدولي وعلى رأسه بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأستراليا والصين وروسيا، التي رشحت لنفسها لعضوية المجلس، في حين جاء الانسحاب على خلفية اتهام إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لمجلس حقوق الإنسان بأنه ينتهج "انحيازًا معاديًا لإسرائيل وشن حملة ممنهجة ضدها".وعلى مدار الساعات الماضية، عكفت الصحف العالمية على نشر تقارير تحليلية لموقف الولايات المتحدة وانسحابها من عضوية المجلس، حيث أفردت صحيفة "جارديان" البريطانية، اليوم، الأربعاء، تقريرًا مطولًا قالت فيه إن هذا القرار كشف عن الوجه الحقيقي للولايات المتحدة و"نفاقها واضح"، إذ أن الانسحاب جاء في الوقت الذي تتعرض فيه واشنطن لانتقادات حادة بسبب سلوكها المشين والمسيء لحقوق الإنسان، بعد دفاع ترامب المستميت عن سياسة فصل العائلات المهاجرة بحجة أنها الخيار الوحيد لمحاربة الهجرة غير الشرعية بشكل فعال.وانتشرت أمس صور مروعة لمئات الأطفال والقصر، الذين عُزلوا عن أهاليهم بعدما عبروا الى الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية، بعدما أعلنت إدارة ترامب، أنها فصلت فى غضون 5 أسابيع أكثر من 2300 طفل وقاصر عن أهاليهم أو الأوصياء عليهم بعدما عبروا إلى الولايات المتحدة خلسة.وأضافت "جارديان" أن تلك السياسة أثارت حفيظة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، وعلى رأسهم اللجنة الوطنية الديمقراطية التي قالت إن انسحاب الولايات المتحدة "أمر مزعج نظرًا أثناء ترامب المستمر على سياسات الطغاة والدول الدكتاتورية المتهمة بانتهاك حقوق الإنسان، وعلى رأسها إسرائيل"، في حين صرح المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين، يوم الاثنين الماضي، بأن "سعي أي دولة لردع الأهالي عبر التسبب بإيذاء الأطفال بهذه الطريقة هو أمر غير مقبول".وأعربت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن أسفها لقرار واشنطن، معتبرة أنه "سيضع البلد على هامش المبادرات الدولية المصيرية للدفاع عن حقوق الإنسان"، فيما أكد مديرها التنفيذي كينيث روث أن "انسحاب إدارة ترامب هو انعكاس مؤسف لسياستها الأحادية البعد في ما يتعلق بحقوق الإنسان حيث الدفاع عن الانتهاكات الإسرائيلية في وجه أي انتقادات يشكل أولوية فوق كل شيء آخر".وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي" عن أن القرار قد يؤثر على جهود مراقبة ومعالجة قضايا حقوق الإنسان وما تتعرض له من اعتداء في جميع أنحاء العالم، مشيرةً إلى أنه لطالما كانت علاقة الولايات المتحدة متعارضة مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إذ قررت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش مقاطعة المجلس عندما تأسس في عام 2006 لأسباب تكاد تشبه التي ذكرتها إدارة ترامب.وقالت الشبكة البريطانية إن واشنطن رفضت في البداية الانضمام إلى المجلس عام 2006، بحجة أنه، مثل المفوضية القديمة، وجاء أيضًا بعد مقاطعة إسرائيل غير المسبوقة لإحدى جلسات الاستعراض الدوري الشامل، بحجة أن الانتقادات الموجهة إلى تل أبيب غير عادلة، مشيرةً إلى أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تخضع لمراجعة دائمة من جانب المجلس، بمعنى أن معاملتها للفلسطينيين يتم فحصها بشكل منتظم.وأكدت "بي. بي. سي" أن هذا القرار يعتبر الأخير من سلسلة قرارات تعكس أحادية الجانب ورفض التعددية لدى إدراة ترامب، مشيرةً إلى أنه سوف يقوض ثقة واشطن وترامب في أعين جميع دول العالم.وتحت عنوان "الولايات المتحدة تتلقى صفعة مدوية بعد محاولتها تغيير سياسة مجلس حقوق الإنسان صوب إسرائيل"، قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، في تقرير حصري لها، إن دبلوماسيين أمريكيين وغربيين توقعوا أن واشنطن ستنسحب من عضوية مجلس حقوق الإنسان، لأنها فشلت في تغيير سياسته تجاه دولة الكيان الصهيوني، بعدما رفض المعسكر الأوروبي التصويت لصالح المراجعة الدائمة لتصرفات إسرائيل.وقالت المجلة الأمريكية إن واشنطن نيكي هيلي، شعرت طيلة الماضي بالعزلة الدبلوماسية، لذلك فضلت الولايات المتحدة أن تراهن بحلفائها الأوروبيين وتنسحب، معلنة للعالم أن ارتباطها بإسرائيل "أبدي وأزلي".