روسيا ترصد 8 انتهاكات لوقف إطلاق النار في سوريا خلال الـ 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن الجانب الروسي سجل 8 انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار خلال الـ24 الساعة الماضية، في إطار عمل لجنة الهدنة في سوريا.



وأفادت الوزارة ، في نشرتها التي أوردتها على موقعها الرسمي اليوم الأربعاء وبثتها وكالة (سبوتنيك) الروسية ، بأن الانتهاكات الثمانية تم رصدها في محافظات : (حلب - 2 ، حماة - 2 ، اللاذقية - 4 ).



وأوضحت النشرة أن مركز المصالحة الروسي نفذ عمليتين إنسانيتين في : حلبية بمحافظة حلب، سقبا في ريف دمشق، وتم توزيع 650 مجموعة من المساعدات الغذائية.



وأشارت إلى أنه خلال الـ24 الساعة الماضية تلقى 173 شخصا مساعدات طبية فيما لم يتم توقيع أية اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية ، كما لم يتم تغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلًا.

