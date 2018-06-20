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منوعات

شاهد.. جمهور السنغال ينظفون مقاعدهم بعد مباراة بولندا

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 12:27 م
صدى البلد
سلمى عبد الناصر
فوجئ جمهور المنتخب البولندي أمس عقب انتهاء المباراة مع السنغال، على ملعب سبارتاك موسكو في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة، برد فعل غير متوقع من الجماهير السنغالية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لجماهير المنتخب السنغالي وهم ينظفون مقاعدهم عقب انتهاء المباراة، تاركين المدرجات نظيفة من أي قمامة تسببوا فيها أثناء مشاهدتهم للمباراة، وتعاون الجميع في إنهاء المهمة التي كلفوا أنفسهم بها لترك انطباعا جيدا أمام العالم أجمع.

وتغلب المنتخب السنغالي على نظيره البولندي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة في مونديال روسيا.

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