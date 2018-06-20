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كأس العالم

تغيب باسم مرسي وإسلام جمال عن مران الزمالك اليوم

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 12:25 م
صدى البلد
ملك موسي
أدى فريق الزمالك تدريبه الصباحي اليوم على ملعب النادي تحت قيادة خالد جلال المدير الفني، حيث ركز خلاله الجهاز على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين.

وشهد التدريب مشاركة أحمد رفعت في حين تغيب أيمن حفني صانع ألعاب الفريق عن التدريب، على أن يتواجد في المران المسائي، كما تغيب إسلام جمال مدافع الفريق، وغاب محمود عبد العزيز لحصوله على راحة إضافية بعد عودته من معسكر المنتخب قبل انطلاق المونديال وتغيب نانا بوكو لعدم وصوله القاهرة.

وتغيب باسم مرسي بسبب الإصابة في ظل خضوعه لجلسات علاج طبيعي بسبب الإصابة بكدمة قوية في وجه القدم.

ويغيب عن التدريب لاعبو الفريق الدوليين وهم علي جبر وطارق حامد ومحمود حمدي الونش وشيكابالا ومحمود كهربا، لمشاركتهم مع المنتخب المصري في مباريات كأس العالم.

في حين يغيب التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق لتواجده مع منتخب تونس الذي يشارك في مونديال روسيا.

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