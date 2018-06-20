الإحصاء: 105.5% زيادة بقيمة صادرات مصر إلى أمريكا عام 2017

ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية زادت بنسبة 105.5%، حيث بلغت قيمتها 23.6 مليار جنيه عام 2017.. مشيرا إلى أنها تمثل 5.1% من صادرات مصر للعالم مقابل 11.5 مليار جنيه عام 2016.



وأضاف الجهاز - في نشرة (العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية) اليوم /الأربعاء/ - أن الصادرات من الملابس الجاهزة استحوذت على المرتبة الأولى بنسبة 51.0% من إجمالي الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغت 12.0 مليار جنيه عام 2017 مقابل 6.4 مليار جنيه عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 88.8%.



وأوضح أن قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية بلغت 69.1 مليار جنيه عام 2017، وتمثل 5.9% من واردات مصر من العالم مقابل 38.1 مليار جنيه عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 81.4%.



وأشار الجهاز إلى أن الواردات من المراجل (آلات وأجهزة وأدوات آلية وأجزاؤها) جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 12.9% من إجمالي الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغت 8.9 مليار جنيه عام 2017 مقابل 5.6 مليار جنيه عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 58.3%.



ولفت إلى أن الاستثمارات الأمريكية في تأسيس الشركات سجلت 79.9 مليون جنيه عام 2017 مقابل 27.02 مليون جنيه عام 2016 بنسبة زيادة 195.7%.