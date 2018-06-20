ننشر مواصفات وتوزيع درجات امتحان تفاضل الثانوية المقرر أداؤه..غدًا

يؤدي طلاب شعبة علمي رياضة بالثانوية العامة غدًا الخميس، امتحان نهاية العام الدراسي 2017/2018، في مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) ، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الممتحنين لهذه المادة (110.822) طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.



ومن المقرر أن يتكون بوكليت امتحان التفاضل والتكامل من 18 سؤالًا ، وتكون الدرجة الكلية من 30 درجة ، ويكون الزمن المحدد للإجابة عن هذا الامتحان ساعتين فقط (من التاسعة صباحًا حتى الحادية عشر صباحًا) .



ويتمثل بيان توزيع درجات بوكليت امتحان مادة التفاضل والتكامل فيما يلي :



السؤالين 1 و 2 : درجة واحدة

السؤال 3 : ثلاث درجات

السؤال 4 : درجتان

الاسئلة من 5 حتى 7 : درجة واحدة

السؤال 8 : درجتان

الاسئلة من 9 حتى 11 : درجة واحدة

السؤال 12 : ثلاث درجات

السؤال 13 : درجة واحدة

السؤال 14 : ثلاث درجات

السؤال 15 : درجتان

السؤال 16 : درجة واحدة

السؤال 17 : درجتان

السؤال 18 : ثلاث درجات