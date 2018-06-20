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أخبار البلد

ننشر مواصفات وتوزيع درجات امتحان تفاضل الثانوية المقرر أداؤه..غدًا

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 12:29 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياســـمين بدوي
يؤدي طلاب شعبة علمي رياضة بالثانوية العامة غدًا الخميس، امتحان نهاية العام الدراسي 2017/2018، في مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) ، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الممتحنين لهذه المادة (110.822) طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن يتكون بوكليت امتحان التفاضل والتكامل من 18 سؤالًا ، وتكون الدرجة الكلية من 30 درجة ، ويكون الزمن المحدد للإجابة عن هذا الامتحان ساعتين فقط (من التاسعة صباحًا حتى الحادية عشر صباحًا) .

ويتمثل بيان توزيع درجات بوكليت امتحان مادة التفاضل والتكامل فيما يلي :

السؤالين 1 و 2 : درجة واحدة
السؤال 3 : ثلاث درجات
السؤال 4 : درجتان
الاسئلة من 5 حتى 7 : درجة واحدة
السؤال 8 : درجتان
الاسئلة من 9 حتى 11 : درجة واحدة
السؤال 12 : ثلاث درجات
السؤال 13 : درجة واحدة
السؤال 14 : ثلاث درجات
السؤال 15 : درجتان
السؤال 16 : درجة واحدة
السؤال 17 : درجتان
السؤال 18 : ثلاث درجات

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