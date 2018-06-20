وزير التنمية المحلية: نتابع تعريفة الركوب لمنع جشع السائقين

قال محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الهيئات المحلية في جميع المحافظات تتابع تعريفة الركوب المقررة بعد زيادة أسعار المواد البترولية، لمنع جشع السائقين ومضاعفة تعريفة الركوب، مضيفا: "قمنا بعمل فيديو كونفرانس مع المحافظين للتأكد من عدم تلاعب السائقين بالمواطنين".



وشدد الوزير خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على ضرورة التنسيق بين المحافظات مع بعضها البعض، مشيرًا إلى أن المخالفات من قبل بعض السائقين كانت بسيطة جدًا نتيجة متابعة المحافظين.



وذكر أن هناك عددًا من المحافظات عكفت على تشغيل بعض الأتوبيسات لنقل الطلبة مجانا للتغلب على جشع السائقين.