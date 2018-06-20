خادمة تستعين بعشيقها وصديقه لسرقة شقة مخدومها بالنزهة

اقتحم لصان منزل موظف بالنزهة وقاما بالاعتداء على صاحبه بأسلحة بيضاء مما تسبب فى إصابته بجروح ثم سرقا مجوهرات ومتعلقات من الشقة بالاتفاق مع الخادمة، حيث نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة فى القبض على المتهمين، وأمر اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بإحالة المتهمين إلى النيابة للتحقيق.



وكان الرائد محمد مكاوى، رئيس مباحث قسم شرطة النزهة، قد تلقى بلاغا من موظف بالمعاش مصاب بجروح قرر بأنه أثناء وجوده بشقته فوجئ بقيام خادمته بفتح باب الشقة لشخصين "أدلى بأوصافهما التقريبية" بحوزتهما أسلحة بيضاء.



وفور دخولهما قاما بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته وتوثيق يديه وقدمه بقطعة من القماش وسرقة مشغولات ذهبية و4 آلاف جنيه و 10 هواتف محمولة مختلفة الأنواع وجهاز كمبيوتر "لاب توب" و2 تاب و5 أجهزة قياس ضغط وسكر وطبنجة صوت بدون خزينة ولاذوا بالفرار.



وجه اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لمباحث القاهرة بتشكيل فريق بحث لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط الجناة، حيث تبين صحة الواقعة وان الخادمة استعانت بعشيقها وصديقة لارتكاب الواقعة تم ضبطهم.



واعترفت الخادمة بارتباطها بعلاقة عاطفية مع أحد المتهمين ونظرا لعلمها باحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية بالشقة سكنه خططت لسرقته، وفى سبيل ذلك استعانت بالمتهمين لتنفيذ مخططهم.