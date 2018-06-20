الملا: الكارت الذكي للبنزين به ثغرات كثيرة لن نستطيع تغطيتها

قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن الكارت الذكي للبنزين به ثغرات كثيرة ولن تستطيع الوزارة تحمل هذه الثغرات والعيوب، ومنها أن يتم البيع بسعرين سعر في الكارت وآخر بدونه للمواطنين، وهو ما سيخلق سوق سوداء.



وأضاف "الملا"، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن استراتيجية الدولة هو الانتهاء من دعم المحروقات ورفع الدعم بالكامل عنه، لافتًا إلى أنه يتبقى لمصر العام المقبل وفقا للخطة الموضوعة.



وكان وزير البترول أكد أن كل هذه الاجراءات ستنعكس على المواطنين في إطار برامج حماية اجتماعية، لافتا الى ان قيمة الدعم الموجودة بالموازنة من الممكن ان تقل او تزيد حسب الأسعار العالمية والاستهلاك وغيرها من العوامل.



