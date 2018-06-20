شواطئ الغردقة تستعد للصيف ونسب الحجوزات تتخطى 90%

استعدت محافظة البحر الأحمر، لاستقبال المواطنين بشواطئ المحافظة فى الصيف وإجازات آخر العام، فأكد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، رفع حالة الطوارئ وتشديد الإجراءات الأمنية، والسيطرة الكاملة على الشواطئ العامة والخاصة.



وكلف عبد الله، بتكثيف إعداد المنقذين على الشواطئ العامة والخاصة، لحماية حياة المواطنين، وكذلك كلف مدير المرور بالتنسيق مع رؤساء المدن لاحتواء الكثافة المرورية، بإضافة الصدادات وعلامات المرور لتنظيم المرور بالأماكن المزدحمة لتوفير سبل الراحة للزائرين والمقيمين بالمحافظة، ووضع إدارة مرور البحر الأحمر منظومة كبيرة من الرادارات على مدار 24 ساعة حتى يتم ضبط السرعة والحفاظ على سلامة المواطنين.



كما بدأت فنادق البحر الأحمر المختلفة، في استقبال زوار المحافظة من المصيفين وخاصة فى مدينة الغردقة، حيث إن نسب الأشغال والحجوزات الفندقية من المقرر أن تتخطى الـ٩٠% خلال زروة الصيف.



فيما أكد بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أن هناك عدد كبير من الفنادق فى البحر الأحمر كاملة العدد، لافتًا إلى أن النسبة العامة قد تكون تخطت الـ٩٠% بداية الأسبوع المقبل.



واستعدت شواطئ جزيرة الجفتون الكبير التي تبعد عن مدينة الغردقة قرابة 11 كيلو متر لاستقبال المواطنين فى العيد، كما تم تجهيز الشماسي ومراكب السفارى انتظارًا للراغبين فى قضاء يوم ممتع على شواطئ الجزيرة الخلابة.



وتعد جزيرة الجفتون الكبير الأكثر رواجًا بالنسبة لجزر مدينة الغردقة، حيث تنطلق يوميًا عشرات اللنشات السياحية إليها، وعلى متنها المئات من السياح من المصريين والأجانب بدءًا من التاسعة صباحًا وتقوم بوقفات متكررة لعمل رياضات بحرية مختلفة، والعودة فى الرابعة عصرًا.