محافظ الإسكندرية: حريصون على استرداد أراض الدولة المعتدى عليها

تفقد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم آخر المستجدات في طلبات التقنين المقدمة من واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بمقر الديوان العام للمحافظة، وذلك لمتابعة سير أعمال استكمال إجراءات الطلبات والتأكد من تيسير الإجراءات على المواطنين خلال استكمال كافة المستندات المطلوبة.



وأستمع المحافظ إلي استفسارات جميع المواطنين الذين يقومون باستكمال بيانات طلباتهم والذين قاموا بتقديم طلباتهم قبل نهاية التاريخ المحدد لاستقبال تلك الطلبات والذي كان آخرها يوم ١٤ يونيو ٢٠١٨، ووجه المحافظ موظفي إدارة خدمة المواطنين بالاهتمام بشكاوى المواطنين والتفاعل معها والرد عليها فى أقصر مدة زمنية وتيسير كافة الصعاب لهم.



وأكد المحافظ حرص الدولة بجميع مؤسساتها على استرداد كافة أراضى الدولة المتعدى عليها للاستفادة منها فى خدمة أهالى الإسكندرية وإقامة العديد من المشروعات الخدمية.