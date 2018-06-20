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حوادث

مد أجل محاكمة 8 أشخاص لسرقة سيارة نقل مواشي لجلسة غد

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 02:14 م
مد اجل محاكمة 8 اشخاص
مد اجل محاكمة 8 اشخاص - ارشيفيه
رامي المهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة، مد اجل محاكمة 8 أشخاص لاتهامهم بسرقة سيارة نقل مواشى بالإكراه لجلسة الغد.

واشارت تحقيقات النيابة العامة الى قيام المتهمين: حماده ز س، نجار مسلح، وممدوح ع، وشهرته ممدوح ص، وكمال ض، بائع خضار، وكرم ح وأيمن ش وأحمد م، سائق، وبلال م، فلاح وطارق ز، جزار بسرقة سيارة نقل ومواشى وأموال المجنى عليهم خالد عادل عبد القادر وعماد حسن محمد ومحمد عبده محمد بالإكراه بالطريق العام باعتراض طريق المجنى عليهم بسيارة ربع نقل وهبطوا منها واستوقفوهم واشهروا فى وجوههم أسلحة بيضاء ومسدس صوت فتمكنوا من الاستيلاء على ما بحوزتهم من سيارة وماشية وأموال.

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