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كأس العالم

الجبلاية تنجح فى حل أزمة 80 مشجعا بلقاء مصر وروسيا

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 02:09 م
صدى البلد
يسري غازي
علم صدى البلد من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة أن مباراة مصر وروسيا التى أقيمت أمس الثلاثاء فى إطار منافسات بطولة كأس العالم شهدت نجاح أحد أعضاء الجبلاية فى حل أزمة تعرض ٨٠ مشجعا مصريا إلى عملية نصب من قبل منظمة الرحلة.

قال المصدر ذاته أن الأمر بدأ لدى تنظيم مسؤولي إحدى الشركات الخاصة بالادوات الكهربائية وشاشات التليفزيون فى مصر رحلة إلى روسيا ل 80 مشجعا مصريا ولدى وصولهم إلى مدينة سان بطرسبرغ الروسية لحضور اللقاء فوجيء المشجعين لتعرضهم الى لعملية نصب من منظمي الرحلة للتذاكر.

ولفت إلى أن الأمر استدعى تدخل البعض من المسؤولين عن بقى الفراعنة الكبار جاء فى مقدمتهم المهندس احمد مجاهد عضو اتحاد الكرة الذى ساهم لدى مسئولى الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا بعد نشوب أزمة فى إجراء اتفاق مع مندوبي الفيفا على بيع تذاكر الى ٨٠ مشجعا مصريا بالسعر الرسمى لإنهاء الأزمة.

يذكر أن منتخب الفراعنة الكبار تلقى خسارة امام نظيره منتخب روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس فى إطار الجولة الثانية بنهائيات بطولة كأس العالم.

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