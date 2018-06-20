عودة 136 مصريًا من ليبيا وتداول 74 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

عاد 136 مصريًا إلى البلاد من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، منهم 117 كانوا قد سافروا بصورة شرعية و19 بصورة غير شرعية.



وقال مدير أمن مطروح - في بيان له اليوم الأربعاء - إن المنفذ أنهى إجراءات سفر 734 شخصًا بينهم 125 مصريا و609 ليبيين كما تم إنهاء إجراءات مغادرة 19 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، ووصول 55 شاحنة فارغة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.



من ناحية أخرى، ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح 7 أشخاص حاولوا السفر إلى ليبيا بصورة غير مشروعة عبر الدروب الصحراوية بنطاق مدينة السلوم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة.