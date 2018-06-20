تحرير 45 مخالفة لسائقين خالفوا التعريفة الجديد بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم الأربعاء من تحرير 45 مخالفة مرورية للسائقين خالفوا التعريفة الجديد بشوارع قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وبسيون.



كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء أشرف المرسي مدير مباحث المرور يفيد بنتائج الحملات المرورية التى شنها ضباط مباحث المرور للوقوف على مدى التزام السائقين بالتسعيرة الجديدة و يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأسفرت الحملات المرورية والأمنية عن تحرير 45 حالة سيارات ملاكى تعمل بالأجر المتفق عليه مخالفة بذلك لشروط التراخيص وحررت المحاضر وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

