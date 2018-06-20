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محافظات

غدا.. افتتاح الكلية الصينية التكنولوجيا بالإسماعيلية

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 02:13 م
صدى البلد
حسام صلاح
يفتتح غدا الخميس، الدكتور عمرو عدلى نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء ياسين طاهر، محافظ الاسماعيلية والدكتور ممدوح مصطفى غراب، رئيس جامعة قناة السويس، الكلية الصينية التكنولوجية بمحافظة الإسماعيلية.

يحضر مراسم الافتتاح كلا من، لو شياو بنج، عميد كلية بكين لتكنولوجيا المعلومات – الصين، وليد سيف الدين، المدير التنفيذي بجمعية الشيخ عبد الله النوري الكويتية، محمد عبد الرحمن نائب العضو المنتدب بمؤسسة مصر الخير.

وخلال المؤتمر سيتم الإعلان عن تفاصيل افتتاح الكلية الصينية التكنولوجية والتى تهدف إلى توفير العمالة الفنية الماهرة المطلوبة لسوق العمل خصوصا في منطقة قناة السويس لما تشهده من الاستثمارات الناتجة من محور تنمية قناة السويس. وسوف تقدم الكلية التكنولوجية نموذج  تعليمي فريد من نوعه في مصر والذي يربط احتياجات الصناعة مع نتائج التعليم.

ويقام على هامش الافتتاح، مؤتمر صحفى فى محافظة الاسماعيلية بمقر الجامعة.

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