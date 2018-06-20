مصليحي: لا نية لزياد دعم الفرد إلى ٧٥ جنيها ببطاقة التموين

قال الدكتور على مصيلحي وزير التموين، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها الدولة من شأنها النهوض بالاقتصاد المصري الأحوال المعيشية للمواطن، مشيرا إلى أنه لا نية لزيادة دعم الفرد الي ٧٥ جنيها في البطاقة التموينية ولكن سيتم إعادة توزيع الدعم في الموازنة.



وأكد مصيلحي خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن المواطن سيشعر بنتائج الاصلاح خلال عام أو عامين.



وقال وزير التموين، إننا نعرف جميعا أن القرارات التي اتخذتها الحكومة صعبه ولكن الوضع سيئ فعندما يصل الدين إلى ١٠٧ % من إجمالي الناتج المحلي يؤدي ذلك إلي أننا سنلحق بدول عديدة أعلنت افلاسها ومن هنا كان لابد من عمل توازن بين برامج الحماية الاجتماعية.



أضاف الوزير قائلا: " كلنا متحملين ولازم نتحمل حتى نعبر هذه المرحلة ..لم يكن لدينا خيار ونحاول تقليل الآثار علي المواطن".





