التضامن: غدا بدء تسجيل بصمة العين واليد للحجاج.. فيديو

قال اللواء أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذى لمؤسسة الحج بوزارة التضامن الاجتماعى، إنه تم التنسيق مع القنصلية السعودية ووزارة الداخلية المصرية ومكتب شركة " تساهيل" بخصوص بصمة العين واليد للحجاج قبل إصدار التأشيرة للحاج، لافتًا إلى أنه فى السابق كان يتم أخذ بصمة العين واليد بمطار جدة بمجرد الوصول للأراضى السعودية.



وأضاف "عبد الموجود"، فى مداخلة هاتفية بفضائية "اكسترا نيوز"، أن المملكة العربية السعودية أقرت قرارات جديدة وهى الحصول على البصمة قبل الوصول للأراضى السعودية، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء ضمن قرارات لتخفيف المشقة على الحجاج.



وأوضح أنه سيتم الحصول على البصمة لبعض الحجاج بدءًا من الغد، مفيدًا بأنه حدثت بعض المشكلات فى برنامج شركة تساهيل للحصول على البصمة مما أدى إلى تأخر الإجراءات.



