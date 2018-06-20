سفارتنا في موسكو: السفر برا لـ كالينينجراد الروسية يتطلب تأشيرة

أكدت سفارة جمهورية مصر العربية في موسكو مجددا على استرعاء نظر جميع المواطنين المصريين الذين ينوون السفر إلى مدينة كالينينجراد الروسية- برا - لحضور مباريات كأس العالم، التي تعقد في هذه المدينة، ضرورة الحصول على تأشيرة مسبقا من سفارة ليتوانيا.



وقال بيان للسفارة إنه في ضوء عدم وجود تواصل بري مباشر بين الأراضي الروسية ومقاطعة كالينينجراد الروسية، فإنه وفقًا للقواعد المنظمة للسفر إلى تلك المقاطعة المتفق عليها بين دولة روسيا الاتحادية وجمهورية ليتوانيا، فإنه يتعين على أي مواطن أجنبي الحصول على تأشيرة عبور مسبقة من سفارات أو قنصليات دولة ليتوانيا بالخارج حتى يتسنى لهم استقلال القطار، وفي حالة عدم وجود تأشيرة العبور اللازمة، لن يسمح لأي مواطن أجنبي السفر إلى مدينة كالينينجراد إلا بالطيران.