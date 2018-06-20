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برلمان

العليمي: البرلمان ملزم بحسم مصير الحكومة الجديدة خلال 30 يوما

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 02:01 م
النائب عبدالمنعم
النائب عبدالمنعم العليمي
أحمد أيمن
أكد النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن البرلمان ملزم بحسم مصير الحكومة الجديدة خلال ثلاثين يوما من عرض برنامج الحكومة المقدم من رئيس الوزراء إلى النواب، وذلك وفقا للمادة 146 من الدستور، حيث يشكل المجلس لجنة لدراسة البرنامج والانتهاء قبل مرور شهر.

وأوضح العليمي في تصريحات خاصة، أنه في حالة تأخر البرلمان عن تحديد موقفه من برنامج الحكومة خلال المدة السالف ذكرها، تعد الحكومة مرفوضة ويكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، أي سيتم تشكيل الحكومة من ائتلاف دعم مصر بصفته ائتلاف الأغلبية داخل المجلس.

وأشار عضو اللجنة التشريعية إلى أنه في حالة عدم حصول الحكومة البرلمانية على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

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