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عاجل.. انطلاق مباراة البرتغال والمغرب بث مباشر

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 01:53 م
البرتغال والمغرب
البرتغال والمغرب
حسن العمدة
يلتقى بعد قليل البرتغال مع نظيره المغرب ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم 2018 المقامة حاليا بروسيا.

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معلومات عن مشاهدة البرتغال والمغرب مباشر اليوم البرتغال Vs المغرب، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان ماكس 1,2، الملعب : اولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي، المعلق : عصام الشوالي (بي إن ماكس 1) + جواد يده (بي إن ماكس 2) + خالد الحدي (بي إن 4K).

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موعد مباراة البرتغال والمغرب
تبث مباراة البرتغال والمغرب يوم الأربعاء 20 يونيو في تمام 3:00 عصرا بتوقيت السعودية .

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