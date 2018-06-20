عاجل.. انطلاق مباراة البرتغال والمغرب بث مباشر

يلتقى بعد قليل البرتغال مع نظيره المغرب ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم 2018 المقامة حاليا بروسيا.



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معلومات عن مشاهدة البرتغال والمغرب مباشر اليوم البرتغال Vs المغرب، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان ماكس 1,2، الملعب : اولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي، المعلق : عصام الشوالي (بي إن ماكس 1) + جواد يده (بي إن ماكس 2) + خالد الحدي (بي إن 4K).



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موعد مباراة البرتغال والمغرب

تبث مباراة البرتغال والمغرب يوم الأربعاء 20 يونيو في تمام 3:00 عصرا بتوقيت السعودية .