مدرب أجنبي خلفًا لـ كوبر في تدريب منتخب مصر

استقر مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم على شخصية المدير الفني الجديد لمنتخب مصر وذلك خلفًا للأرجنتيني هيكتور كوبر.



واتفق مسئولو منتخب مصر على أن يكون المدير الفني المقبل أجنبيا رافضين فكرة التعاقد مع مدير فني مصري لقيادة الفراعنة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019.



ويأتي هذا بعدما استقر اتحاد الكرة ومسئولو منتخب مصر على عدم تجديد التعاقد مع الأرجنتيني هيكتور كوبر والذي من المقرر أن ينتهي يوم 25 من شهر يونيو الجاري.



وتعرض منتخب مصر إلى هزيمة ثقيلة على يد نظيره منتخب روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت يوم امس بمدينة سان بطرسبرج.