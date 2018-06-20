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محافظات

محافظ كفر الشيخ يسلم 68 وحدة سكنية بالحامول.. صور

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 02:14 م
صدى البلد
محمود زيدان
سلّم اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، 68 وحدة سكنية بمجمع إسكان الحامول الجديد، من إجمالي وحدات المشروع البالغة 720 وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 150 مليون جنيه، على مساحة 7 أفدنة ونصف الفدان، كمرحلة أولى، فضلًا عن 72 وحدة سكنية، شمال مدينة الحامول، ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، والبالغ عددها حوالى 4500 وحدة سكنية.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه تم الانتهاء من إنشاء وتشطيب 720 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة الحامول، بتكلفة اجمالية تقدر بـ 150 مليون جنيه، على مساحة 7 أفدنة ونصف الفدان كمرحلة أولى، تم تخصيص 68 وحدة سكنية لمن تنطبق عليهم الشروط من المتقدمين طبقًا لترتيب الأولويات.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه جارٍ التخصيص لباقي وحدات المشروع بالحامول البالغة 792 وحدة سكنية جديدة، مؤكدًا أنه ما تم تنفيذه من إسكان اجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، هو ضمن مشروع المليون وحدة سكنية، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في بداية برنامجه الانتخابي.

جاء ذلك بحضور العميد سامح الطنوبي، المستشار العسكري، واللواء شكري، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور عبدالعزيز حمودة، عضو مجلس النواب، والمهندس جمال العتيقي، وكيل وزارة الاسكان، واللواء ياسر رشاد، مساعد مدير الامن لفرق الحامول، والعميد حسام نيه، مأمور شرطة الحامول، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية
محافظ كفر الشيخ يسلم 68 وحدة سكنية بالحامول.. صور
محافظ كفر الشيخ يسلم 68 وحدة سكنية بالحامول.. صور
محافظ كفر الشيخ يسلم 68 وحدة سكنية بالحامول.. صور
محافظ كفر الشيخ يسلم 68 وحدة سكنية بالحامول.. صور
محافظ كفر الشيخ يسلم 68 وحدة سكنية بالحامول.. صور
محافظ كفر الشيخ يسلم 68 وحدة سكنية بالحامول.. صور
محافظ كفر الشيخ يسلم 68 وحدة سكنية بالحامول.. صور

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