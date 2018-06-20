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محافظات

رفع الإشغالات بالشوارع والأحياء بمركز العدوة بالمنيا

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 02:13 م
صدى البلد
ايمن يونس
تمكنت الوحدة المحلية لمركز العدوة بالمنيا، بالتعاون مع إدارة التفتيش والمتابعة من رفع الإشغالات والتعديات بالشوارع الرئيسية بأحياء شرق وغرب المدينة خلال حملة لرفع الإشغالات نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع شرطة المرافق بهدف الحفاظ على حرم الطريق العام وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين.

وفى سياق متصل، قال ابراهيم عبده نصير رئيس مركزالعدوة انه تم المرور علي موقف العدوة وموقف عطف حيدر لمتابعة مدى الالتزام بالتعريفة الجديدة المقررة للميكروباص والتوكتوك، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالمدينة أو القري خاصة بالركاب أو السائقين وعدم تجاوز السائقين للأجرة المعلنة بالمواقف.

يذكر أنه تم رفع أسعار البنزين والسولار خلال الأيام الماضية.

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