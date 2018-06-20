العثور على 3 جثث لسيدة ونجلتيها بشقة فى بولاق الدكرور

عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة علي 3 جثث لسيدة ونجلتيها مقتولين داخل شقة بمنطقة بولاق الدكرور.



تلقي اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إخطارا بالعثور علي 3 جثث لسيدة ونجلتيها داخل شقة ببولاق الدكرور، انتقلت علي الفور قوة امنية برئاسة العميد طارق حمزة مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة وتبين العثور علي 3 جثث لسيدة في الثلاثينات من العمر وابنتيها ما بين 10 إلي 13 عاما.



وأشارت التحريات الأولية إلى خنق الضحايا الثلاثة وشكل اللواء ابراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الحادث بعدما تبين أن زوج الضحية ووالد الفتاتين كان في عمله وفور عودته عثر علي جثثهن وأبلغ الشرطة.



تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.