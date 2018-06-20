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أخبار العالم

ضاحي خلفان: قطر تتبع استراتيجية «نتنياهو» مع العرب

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 02:01 م
أمير قطر
أمير قطر
أكد الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي أن «سباحة قطر مع إيران في التيار المعاكس لغايات المجتمع الدولي سيكلفها كثيرا...فالتعاون مع الإرهابيين استراتيجية كلا البلدين».

وأشار خلفان، في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى أن « استفزاز قطر إعلاميا للوطن العربي وتصوير مواطنيه وحكامه بالخونة والعاجزين والمتخلفين ...استرتيجية بنيامينية»، في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف أن«سياسة الحمدين أثقلت كاهل المواطن القطري الذي أمسى يعاني الأمرين من ممارساتهما المخجلة».

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