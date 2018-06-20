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الأربعاء 20 يونيو 2018 - 35 : 02 م
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كرستيانو رونالدو يفاجئ المغرب بهدف مبكر..فيديو
الأربعاء 20/يونيو/2018 - 02:09 م
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نور عادل - حسن العمدة
نجح منتخب البرتغال في تسجيل هدف التقدم في مرمى نظيره منتخب المغرب بالمباراة التي تقام بالوقت الحالي في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2018.
وسجل الهدف البرتغالي كرستيانو رونالدو بالدقيقة 4 من المباراة
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