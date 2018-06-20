كرستيانو رونالدو يفاجئ المغرب بهدف مبكر..فيديو

نجح منتخب البرتغال في تسجيل هدف التقدم في مرمى نظيره منتخب المغرب بالمباراة التي تقام بالوقت الحالي في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2018.



وسجل الهدف البرتغالي كرستيانو رونالدو بالدقيقة 4 من المباراة

