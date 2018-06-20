ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

كرستيانو رونالدو يفاجئ المغرب بهدف مبكر..فيديو

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 02:09 م
صدى البلد
نور عادل - حسن العمدة
نجح منتخب البرتغال في تسجيل هدف التقدم في مرمى نظيره منتخب المغرب بالمباراة التي تقام بالوقت الحالي في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2018.

وسجل الهدف البرتغالي كرستيانو رونالدو بالدقيقة 4 من المباراة

ترشيحاتنا

شاهد..صورة جديدة تجمع عمرو دياب ودينا الشربينى

هبوط اضطراري لـ3 طائرات إسرائيلية وطوارئ بسلاح الجو

فكري صالح: الشناوي يتحمل مسئولية الهدف الأول أمام اوسيا

شاهد.. رد قوي من شريف منير على مهاجمي سفر الفنانين إلى روسيا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة والمحافظات

كوفاسيتش يطلب الرحيل عن ريال مدريد

هيئة المترو تكشف حقيقة إغلاق محطة المرج الجديدة.. فيديو

الحكومة: 2019 سيشهد آخر زيادة في أسعار المواد البترولية

مصليحي: لا نية لزياد دعم الفرد إلى ٧٥ جنيها ببطاقة التموين

مذيعة أمريكية تنهار على الهواء بسبب ترامب

أعضاء خلية داعش كرداسة بالتحقيقات: بايعنا أبو بكر البغدادي

شاهد..لحظة ابتلاع ثقب أسود لنجم فى الفضاء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها.. شاهد فساتين مثيرة لنيكول كيدمان

البحيرة تستقبل 50 سائحا إيطاليا لزيارة مسار العائلة المقدسة..فيديو وصور

بعد الجدل في فرح الأمير هاري.. إطلالة جديدة لـ كيتي سبنسر

سيناريو وحيد لصعود منتخب مصر إلى دور الـ 16 فى المونديال

مباراة مصر وروسيا .. تشيرشيف يضيف ثاني أهداف الدب الروسي بمرمى الفراعنة

فيديو

هيئة المترو تكشف حقيقة إغلاق محطة المرج الجديدة.. فيديو
كرستيانو رونالدو يفاجئ المغرب بهدف مبكر..فيديو
التضامن: غدا بدء تسجيل بصمة العين واليد للحجاج.. فيديو
بث حي HD كورة لايف بث مباشر| مباراة البرتغال والمغرب الان مباشر الاسطورة الان
نائب: مستعدون لرفع العلاوات حتى 20%.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟