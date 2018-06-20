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فن

أحمد السعدني يعلق على هزيمة المنتخب المصري بكلمات مؤثرة

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 02:14 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشر الفنان أحمد السعدنى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام" بشأن هزيمة المنتخب المصري أمس أمام نظيره الروسي في بطولة كأس العالم المقامة حاليا فى روسيا بنتيجة ثلاث اهداف مقابل هدف.

وعلق السعدنى على تدوينة لأحد الأشخاص الذين حضروا معه المباراة في الاستاد يقول خلالها بغض النظر عن النتيجة اللي تحزن الفنان المحترم أحمد السعدني: هو كان الكابو بتاع المدرج وكان بيخلينا كلنا نشجع وراه قائلا السعدنى: "محدش زعلان وانقهر قدي والڤيديو بتاع المذيع ده صورته قبل الماتش ونزل بعده عشان الشبكة وحشة وأنا زهقت من التبرير بصراحة".

يذكر أن الفنان أحمد السعدني كان ضمن وفد الفنانين الذين سافروا منذ أيام قليلة لروسيا ووجهت لهم الانتقادات حيث زعم البعض أنهم تواجدوا في نفس مقر إقامة اللاعبين.

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