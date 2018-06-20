عارضة أزياء بريطانية تكشف أسرار انضمامها لـ داعش في تركيا

زعمت عارضة الأزياء البريطانية السابقة، كيمبرلي مينرز أنها تعرضت لعملية غسيل دماغ من قبل المجند الداعشي نويد حسين، بعد أن شجعها على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.



ووفقًا لما كشفت عنه عارضة الأزياء البريطانية من لندن، في حديثها لصحيفة "ذا صن" البريطانية، قالت: انه تم إعدادها ليطلق عليها لقب "الأرملة البيضاء" التالية - في إشارة إلى سالي جونز، وهي امرأة بريطانية، اعتنقت الإسلام وتعهدت بالولاء لداعش



وأشارت الصحيفة الى انه تم اعتقال عمال المناجم في تركيا العام الماضي بعد أن اعترض عملاء الاستخبارات التركية رسائل من المجند الداعشي، نويد حسين، الذي شجعها على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.



وفي حديثها لصحيفة "ذا صن" البريطانية، كشفت المرأة أنها بدأت تلقي رسائل وطلبات صداقة بعد مشاركة مقاطع فيديو لهجمات بالقنابل لرفع الوعي العام "بما يحدث للأطفال" في سوريا.



وقالت كيمبرلي إنها "تم إعدادها" وأنها "سقطت بعد تعرضها للإجهاض والانفصال مع خطيبها



وكان من المتوقع أن يصل عمال المناجم إلى سوريا عبر تركيا ، لكن شرطة مكافحة الإرهاب أوقفتهم - ليواجهوا عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات



وبعد إلقاء القبض عليها ، اكتشفت عارضة الازياء أن حسين كان يجهز نساء بريطانيات أخريات كجهاديات - قبل أسبوعين تقريبًا أدينت أحداهن، وهي صفاء بولار ، بالتآمر لشن هجوم إرهابي في المملكة المتحدة.



وقالت مينرز : "كان بإمكاني بسهولة أن أكون صفاء بولار. ولكنني محظوظة.



