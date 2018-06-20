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حوادث

الجنايات تلغى التحفظ على أموال ومنع جرانة وأسرته من السفر

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 03:35 م
زهير جرانة وزير السياحة
زهير جرانة وزير السياحة الأسبق
اسلام مقلد
قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع جنوب القاهرة، بقبول تظلم وزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، وزوجته وأولاده الأربعة، على قرار منعهم من السفر والتصرف في الأموال.

صدر القرار اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار محمد الشوربجى، حيث تغيب خلاها وزير السياحة الأسبق عن حضور الجلسة.

وكان دفاع جرانة تقدم بالتظلم رقم 23 الوايلى لسنة 2018، على قرار النائب العام بمنع محمد زهير جرانة وزوجته جيلان شوكة وأولادهما حبيبة وأميرة وأدهم، من التصرف فى أموالهم ومنعهم من السفر

وقدم حافظة مستندات تحوى صور قرارات التحفظ والمنع بعد أن أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار براءته فى قضية الكسب غير المشروع.

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