215 درجة تنسيق القبول بالثانوية العامة في المنوفية

اعتمد اليوم الأربعاء، اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية بديلا عن المحافظ، تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية العامة والتعليم الفني للعام الدراسي 2018 / 2019 م، حيث بلغت درجات القبول في الثانوي العام والرياضي 215 درجة.



وأكد الدكتور أيمن مختار، سكرتير عام محافظة المنوفية، أن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية دور مايو 2018 بلغت 70.78 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة وطلاب المنازل وحصل 108 طالب على الدرجات النهائية، مؤكدا ضرورة العمل على رفع كفاءة العملية التعليمية كون التعليم هو أهم ركائز التقدم والنهوض بالبلاد وتحقيق التنمية المنشودة على المستوى المحلي والدولي.



وأوضح مختار شاهين مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية أن التنسيق شمل المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمجموع 250 درجة ومدرسة العربي للتطبيقات التكنولوجية بمجموع 250 درجة و220 درجة للتعليم الصناعي متقدم خمس سنوات بنات بمدرسة ميت بره و 215 درجة للتعليم الصناعي متقدم خمس سنوات بنين بمدرسة ميت بره و208 درجة للتعليم الفني المزدوج ( صناعي – تجاري ).



واضاف، أن التنسيق في مدرسة بركة السبع الصناعية المتقدمة خمس سنوات و197 درجة للتعليم الفني المزدوج ( زراعي ) و195 درجة تخصص النسيج للتعليم الصناعي المزدوج بمدينة السادات و 200 درجة تخصص الملابس للتعليم الصناعي المزدوج بمدرسة قويسنا للتعليم المزدوج بالمنطقة الصناعية بقويسنا و 204 درجة تعليم صناعي ثلاث سنوات بنات و 203 درجة تعليم صناعي ثلاث سنوات بنين و 204 درجة مدرسة الحاج مصطفي خاطر الصناعية المشتركة بفيشا الصغري و 195 درجة مدرسة السادات الصناعية المشتركة ( بنين ).



واشار، الي أن التنسيق في مدرسة السادات الصناعية المشتركة ( بنات ) وصل الي 180 درجة و 189 درجة مدرسة عبد المحسن هلال الصناعية بنين وكذا مدرسة ميت خلف الزخرفية بنين و 185 درجة تعليم زراعي عام ثلاث سنوات بمدينة السادات و 180درجة تعليم زراعي عام ثلاث سنوات و 210 درجة تعليم زراعي فصول ملحقة ببركة السبع و 200 درجة تعليم تجاري متقدم و 220 درجة مدرسة الحرية الفندقية للخدمات السياحية بشبين الكوم و190 درجة تعليم تجاري فندقي ثلاث سنوات بقويسنا و 155 درجة تعليم تجاري عام وخاص و143 درجة تعليم تجاري خدمات ( بمصروفات ) .