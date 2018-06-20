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حوادث

التحقيقات: مقتل ربة منزل وابنتيها أثناء مباراة مصر وروسيا

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 03:46 م
مقتل ربة منزل - ارشيفيه
مقتل ربة منزل - ارشيفيه
مني حسين - أحمد مهدي
تجري نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية بإشراف المستشار وائل الدرديرى المحامي العام الأول تحقيقات موسعة في مقتل ربة منزل ونجلتيها داخل منزلهن بمنطقة بولاق الدكرور.

وأشارت التحقيقات الاولية التي تجري برئاسة المستشار محمد خالد رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة، إلى ان المجني عليهن تعرضن للخنق وأن الواقعة تم الإبلاغ عنها مساء أمس عقب مباراة مصر وروسيا فى كأس العالم، ورجحت التحقيقات أن الجريمة وقعت أثناء المباراة.

وانتقل محمد عمر وكيل أول نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية، إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينة التصويرية ومناظرة جثث الثلاثة قتلى وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح الجثث لتحديد أسباب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء زوج ووالد المجني عليهن لسماع أقواله.

كان اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، قد تلقي إخطارا من قسم شرطة بولاق الدكرور، بورد بلاغ من تاجر سيارات يفيد بمقتل زوجته وابنتيها أثناء مباراة مصر وروسيا فى كأس العالم، وعلى الفور انتقل فريق من مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، إلى مسرح الجريمة، وتولي فريق البحث برئاسة العميد طارق حمزة مفتش مباحث غرب الجيزة استجواب الجيران، وفحص عدد من المشتبه فيهم.

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