فضيحة بالفيديو..عمدة مدينة بريطانية يتعاطى المخدرات

تم تسريب مقطع فيديو لم يتجاوز 20 ثانية، لأول عمدة أسود لولاية بريكون في بريطانيا، وهو يتعاطى المخدرات، الأمر الذي أدى إلى تهديد بقائه في منصبه.



اعترف رئيس البلدية إيمانويل تريلور، الذي ظهر في مقطع الفيديو وهو يستنشق خط أبيض من فوق سطح مكتب، أن هذه المادة هي مسحوق كرياتين يستخدمه لاعبو كمال الأجسام لبناء العضلات، ونفى أن يكون شريط الفيديو له وهو يشم الكوكايين، حيث أدعى أن هذه حملة تشهير ضده،وفقًا لـ"daily mail".



وأدعى أن اللقطات التي ظهرت له تم التقاطها قبل عامين وتم نشرها حاليا، وهي ما إلا محاولة لتشويه اسمه، خاصة بعد انتخابه كـ أول عمدة أسود في مايو.



وقال تريلور إن هذه اللقطات تم تصويرها في منزله الخاص منذ فترة طويلة، حتى قبل توليه منصب العمدة، مضيفا أنها "مزحة سخيفة وغير ضارة"، وأوضح أنه لم يتناول المخدرات أبدا طوال حياته، وقال: "أقضي الكثير من الوقت لمساعدة المتضررين من المخدرات فكيف أتناولها".



وشاهدت الشرطة والمستشارين هذا المقطع، وتقبل الجميع أنه مزحة ولكن مزحة سخيفة كما وصفوها.



وأعرب تريلور المولود في نوتنجهام، ومن أصل جامايكي وبرتغالي، عن إحباطه وشعوره بالعنصرية، قائلًا: "هناك أناس من البلدة لا يحبونني لأنني أسود وناجح في مجال الأعمال".



