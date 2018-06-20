ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

فضيحة بالفيديو..عمدة مدينة بريطانية يتعاطى المخدرات

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 05:21 م
رئيس البلدية إيمانويل
رئيس البلدية إيمانويل تريلور
أماني إبراهيم
تم تسريب مقطع فيديو لم يتجاوز 20 ثانية، لأول عمدة أسود لولاية بريكون في بريطانيا، وهو يتعاطى المخدرات، الأمر الذي أدى إلى تهديد بقائه في منصبه.

اعترف رئيس البلدية إيمانويل تريلور، الذي ظهر في مقطع الفيديو وهو يستنشق خط أبيض من فوق سطح مكتب، أن هذه المادة هي مسحوق كرياتين يستخدمه لاعبو كمال الأجسام لبناء العضلات، ونفى أن يكون شريط الفيديو له وهو يشم الكوكايين، حيث أدعى أن هذه حملة تشهير ضده،وفقًا لـ"daily mail".

وأدعى أن اللقطات التي ظهرت له تم التقاطها قبل عامين وتم نشرها حاليا، وهي ما إلا محاولة لتشويه اسمه، خاصة بعد انتخابه كـ أول عمدة أسود في مايو.

وقال تريلور إن هذه اللقطات تم تصويرها في منزله الخاص منذ فترة طويلة، حتى قبل توليه منصب العمدة، مضيفا أنها "مزحة سخيفة وغير ضارة"، وأوضح أنه لم يتناول المخدرات أبدا طوال حياته، وقال: "أقضي الكثير من الوقت لمساعدة المتضررين من المخدرات فكيف أتناولها".

وشاهدت الشرطة والمستشارين هذا المقطع، وتقبل الجميع أنه مزحة ولكن مزحة سخيفة كما وصفوها.

وأعرب تريلور المولود في نوتنجهام، ومن أصل جامايكي وبرتغالي، عن إحباطه وشعوره بالعنصرية، قائلًا: "هناك أناس من البلدة لا يحبونني لأنني أسود وناجح في مجال الأعمال".

رئيس البلدية إيمانويل تريلور رئيس البلدية إيمانويل تريلور
رئيس البلدية إيمانويل تريلور رئيس البلدية إيمانويل تريلور
رئيس البلدية إيمانويل تريلور رئيس البلدية إيمانويل تريلور

ترشيحاتنا

هبوط اضطراري لـ3 طائرات إسرائيلية وطوارئ بسلاح الجو

هيئة المترو تكشف حقيقة إغلاق محطة المرج الجديدة.. فيديو

عاجل.. انطلاق مباراة أوروجواي والسعودية بث مباشر

بعد هزيمة مصر من روسيا.. المشجع المتعصب يدمر أسرته ويتسبب في خراب بيته.. مجلة علمية: الأسباب نفسية.. وهذه روشتة للمرأة للتعامل مع زوجها أثناء مشاهدة المباريات

يلا شوت.. مشاهدة مباراة أوروجواي والسعودية بث مباشر | لايف

شاهد.. مي سليم ووليد فواز أثناء عقد قرانهما

مدرب أجنبي خلفًا لـ كوبر في تدريب منتخب مصر

الصحة: إصابة واحدة بحريق الطالبية .. ولا وفيات

عاجل.. انطلاق مباراة البرتغال والمغرب بث مباشر

مركز الظهير الايسر أزمة بفريق الاتحاد السعودي

شوبير: يجب استبعاد 6 من المنتخب وضم 9 من شباب اللاعبين

المترو يعلن غلق محطة المرج الجديدة لمدة 5 أشهر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مباراة السعودية وأوروجواي .. سواريز يسجل هدفا لـ السيلستى فى مرمى الأخضر ..فيديو

مباراة السعودية وأوروجواي .. 20 دقيقة ..الأخضر يسيطر ويضغط وسواريز يهدر هدفا

شاهد.. إطلالات جريئة لـ أسما ابنة شريف منير على البحر

بعد هزيمة مصر من روسيا.. المشجع المتعصب يدمر أسرته ويتسبب في خراب بيته.. مجلة علمية: الأسباب نفسية.. وهذه روشتة للمرأة للتعامل مع زوجها أثناء مشاهدة المباريات

إصابة الفخذ تبعد آلى عن لقاء إنجلترا وبنما فى المونديال

فيديو

مباراة السعودية وأوروجواي .. السيلستي يتقدم على الأخضر بهدف فى الشوط الأول..فيديو وصور
غادة والي: الانتهاء من تحسين 21 ألف منزل بريف الصعيد
وزير البترول: توجيه دعم المحروقات للتموين والمعاشات.. فيديو
المرور تنصح بالطريق الدائري للتنقل بين القاهرة الكبرى.. فيديو
غادة والي: بدء برنامج تطوير الحضانات في 10 محافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟