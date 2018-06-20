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كأس العالم

كريستيانو رونالدو يحطم رقم بوشكاش كأفضل هدافي أوروبا الدوليين

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 03:44 م
صدى البلد
أ.ش.أ
حطم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بهدفه الأول في مرمى المنتخب المغربي ضمن منافسات كأس العالم بروسيا الرقم القياسي للهدافيين الأوروبيين في المباريات الدولية والذي كان مسجلا باسم الأسطورة المجري فيرينك بوشكاش.

وذكرت شبكة "إي إس بي إن" الأمريكية أن رونالدو (33 عاما) سجل هدفه الـ85 في مسيرته مع منتخب البرتغال بعدما كان قد سجل ثلاثية في التعادل أمام إسبانيا في المباراة الأولى ليتجاوز بوشكاش الذي لعب لمنتخب المجر في الفترة من 1945 وحتى 1956 والذي أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اسمه على جائزة أفضل أهداف العام.

ولم يعد أمام مهاجم ريال مدريد الإسباني في طريق تحطيم الرقم القياسي في إحراز الأهداف الدولية سوى الإيراني علي دائي الذي سجل 109 أهداف في الفترة من 1993 وحتى 2006.

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