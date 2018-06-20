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محافظات

محافظة الإسماعيلية يستعرض الموقف التنفيذى للمراكز التكنولوجية

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 09:01 م
صدى البلد
حسام صلاح
أكد اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية، اليوم الاربعاء، على جميع أعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة وكافة المسؤولين بمختلف القطاعات بأن مسئوليتنا جميعا توفير كافة سبل الحماية للمواطنين والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال الجشع أو الاستغلال للمواطنين وأن هذا يأتى على رأس وأولى أولويات العمل التنفيذى خلال تلك الفترة.

وأضاف أنه تقرر تكثيف الحملات الرقابية على جميع مواقف السيارات العمومية ومستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات لمراقبة الالتزام من الجميع بتطبيق منظومة التعرفة الجديدة للأسعار بالاضافة لفرض المزيد من السيطرة على جميع الأسواق ومنافذ بيع السلع الرئيسية والغذائية ومراقبة وضبط الأسعار لمواجهة الغلاء والتأكد من سلامة السلع المعروضة بالأسواق ومطابقتها للمواصفات والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال الغش التجارى أو التلاعب فى الأسعار أو صلاحية السلع لتخفيف ورفع العبء  والمعاناة عن كاهل المواطنيين مع الاخذ فى الاعتبار تطبيق القانون على المخالفين والحفاظ على هيبة الدولة.

جاء ذلك خلال رئاسة محافظة الإسماعيلية لجلسة إجتماع المتابعة الإسبوعى الدورى للمجلس التنفيذى للمحافظة والتى عقدها المحافظ بحضور المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة والعقيد عماد ميلاد عزيز المستشار العسكرى للمحافظة والمستشار جمال عمار المستشار القانونى ورؤساء المراكز والمدن والإحياء ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة لمتابعة الموقف التنفيذى لجميع المشروعات الخدمية والتنموية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة وتوابعها.

وخلال الاجتماع أستعرض المحافظ الموقف التنفيذى لجميع المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين والمستثمرين على مستوى مراكز ومدن المحافظة وتوابعها للوقوف على مستوى الاداء لتلك المراكز ومتابعة نسب تنفيذ تطبيقات الحكومة الالكترونية ومعدلات اداء الادارات غير الخدمية بديوان عام المحافظة وبحث ومناقشة ما يعترض سير العمل بالمنظومة وعرض المطالب والمقترحات اللازمة لحلها.

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