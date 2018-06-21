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السفارة الفرنسية بالقاهرة تقيم احتفالية "عيد الموسيقى 2018" بحديقة الأزهر.. غدا

الخميس 21/يونيو/2018 - 02:55 ص
لوجو الاحتفالية
لوجو الاحتفالية
محمد وديع
ينظم المعهد الفرنسي- التابع للسفارة الفرنسية بالقاهرة- غدا الجمعة احتفالية "عيد الموسيقى نسخة 2018 بحديقة الأزهر بالقاهرة.

وقال بيان للسفارة الفرنسية- ورد للموقع نسخة منه- إن عيد الموسيقى يعتبر منذ نسخته الأولى في فرنسا عام 1982 واحدة من أكبر الفعاليات الثقافية الفرنسية وأصبح حدثًا عالميًا. وتحتفل به حاليًا 120 بلدًا حول العالم!.

وتابع البيان أن عيد الموسيقى هو فعالية كبيرة ومجانية مفتوحة للجمهور ولجميع الموسيقيين والهواة من جميع المستويات أو المحترفينن مشيرا إلى أن العيد- عيد الوسيقى- يحتفل بالموسيقى الحية ويسلط الضوء على اتساع الممارسات الموسيقية وتنوعها وجميع الأنواع الموسيقية.

وأكد أنه وعلى مر السنين، أصبح عيد الموسيقى، الذي ينظمه المعهد الفرنسي بمصر في القاهرة منذ 26 عامًا، حدثًا ينتظره الجمهور وأهداف عيد الموسيقى ثابتة دائمًا وهي إبراز ظهور الساحة الموسيقية المصرية الشابة، وتعزيز الموسيقى الفرنسية المعاصرة أمام جمهور القاهرة وتطوير التبادلات الفرنسية المصرية في مجال الموسيقى.

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