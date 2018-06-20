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أخبار البلد

عميد حقوق القاهرة: إعلان نتائج امتحانات الفرق والدراسات العليا منتصف يوليو المقبل

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 06:58 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مجدى ابراهيم و مي شاهين
قال الدكتور صبري السنوسي، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، إنه من المقرر إعلان نتائج امتحانات نهاية العام للفرق الأربعة والدراسات العليا بمنتصف يوليو المقبل.

وأكد السنوسي، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن أعمال التصحيح جارية حتى الآن، ولم يعلن حتى الوقت الحالي نسب النجاح بالفرق الأربعة أو الدراسات العليا.

وأشار إلى أن أعمال الغش هذا العام كانت أقل من السنوات الماضية؛ وذلك لحسن التنظيم داخل اللجان، بالإضافة إلى وعي الطلاب بنتائج الغش، مؤكدًا أن امتحانات العام الجاري شهدت هدوءًا دون أي مشكلات كانت تحدث بالأعوام الماضية.

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