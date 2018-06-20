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كأس العالم

المصري يتعاقد مع حجاج عويس لاعب وسط النصر

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 03:49 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
نجحت لجنة التعاقدات بالنادي المصري برئاسة محمد الخولي نائب رئيس النادي والمهندس عدنان حلبية وأحمد شملة عضوى مجلس الإدارة في التعاقد مع حجاج عويس لاعب خط وسط فريق النصر.

وسدد النادي المصري مبلغ مليون وأربعمائة ألف جنيه لفريق النصر قبل ان يقوم اللاعب بالتوقيع على عقده الجديد مع المصري والبالغ مدته خمسة مواسم اعتبارا من الموسم المقبل 2019/2018 .

جدير بالذكر أن اللاعب حجاج عويس يبلغ من العمر 21 عاما ويشغل مركز لاعب خط الوسط المدافع.

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