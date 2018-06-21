برلماني يطالب الحكومة بنفي الشائعات المغلوطة عن القرارات الأخيرة

ثمن النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، الجهود التي يقوم بها مركز معلومات مجلس الوزراء، لتوضيح ما يتم نشره من أخبار وشائعات عن قرارات الحكومة في الفترة المقبلة، ونفيها للمعلومات المغلوطة التي يقوم المواطنون بتداولها فيما بينهم.





وأكد قلدس في بيان له، أن انتشار مزيد من الشائعات في الفترة الحالية جاء بسبب اتخاذ الحكومة إجراءات وقرارات صعبة في الفترة الماضية، خاصة بعد رفعها أسعار المياه ورفع الدعم عن الوقود وإعلانها عن رفع أسعار الكهرباء الشهر المقبل، مما أدى إلى وجود أزمة ثقة بين المواطنين والحكومة وتصديقهم أي معلومات تنشر أو يتم تداولها عن وجود زيادات جديدة.



