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برلمان

برلماني يطالب الحكومة بنفي الشائعات المغلوطة عن القرارات الأخيرة

الخميس 21/يونيو/2018 - 01:01 ص
النائب تادرس قلدس،
النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود ابراهيم
ثمن النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، الجهود التي يقوم بها مركز معلومات مجلس الوزراء، لتوضيح ما يتم نشره من أخبار وشائعات عن قرارات الحكومة في الفترة المقبلة، ونفيها للمعلومات المغلوطة التي يقوم المواطنون بتداولها فيما بينهم.

وأكد قلدس في بيان له، أن انتشار مزيد من الشائعات في الفترة الحالية جاء بسبب اتخاذ الحكومة إجراءات وقرارات صعبة في الفترة الماضية، خاصة بعد رفعها أسعار المياه ورفع الدعم عن الوقود وإعلانها عن رفع أسعار الكهرباء الشهر المقبل، مما أدى إلى وجود أزمة ثقة بين المواطنين والحكومة وتصديقهم أي معلومات تنشر أو يتم تداولها عن وجود زيادات جديدة.

وأشار النائب إلى أن الشائعات أصبحت سلاح قوى التأثير وسريع الانتشار وصعب المكافحة، تظهر خطورته في تأثيره السلبي على المجتمع، بعد تداول أخبار عن وجود زيادة مرتقبة، مما يتسبب في وجود حالة من السخط لدى المواطنين وعدم الرضا عن قراراتها، متسائلًا إلى متى سنظل ننساق وراء الشائعات؟!

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