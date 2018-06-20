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برلمان

تضامن النواب: قانون الجمعيات الأهلية داعم للمؤسسات المدنية

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 03:35 م
رئيس لجنة تضامن النواب،
رئيس لجنة تضامن النواب، الدكتور عبد الهادى القصبى
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود ابراهيم
أكد رئيس لجنة تضامن النواب، الدكتور عبد الهادى القصبى، أن مصر علاقتها قوية بدولة السويد فى كافة المجالات ونتطلع إلى مزيد من التعاون لخدمة المجتمع المدنى على سبيل المثال منذ عشرات السنين استقبلت القاهرة شركات سويدية تعاونت في نقل معبد أبو سمبل والآن أصبحنا دولة مؤسسات ونتطلع الى شراكة متميزة مع السويد.

جاء ذلك خلال حفل مؤسسة بلان العالمية وبالتعاون مع هيئة التنمية السويدية، بحضور سفير السويد بالقاهرة يان تسيلف، وعدد من المسئولين ومؤسسات المجتمع المدنى من اجل تطور ايجابي في حياة الطفل والشاب حيث تم تكريم القصبى رئيس لجنة تضامن النواب على هامش الاحتفالية لدوره فى المجلس التشريعى بإصدار قوانين تتعلق بتلك الفئة وغيرها ومنها قانون ذوي الاعاقة.

وأوضح القصبي خلال حفل تكريمه، أننا يجب أن نصدر الأمل لا الاحباط ونحن نسير فى طريق الإصلاح رغم الظروف الصعبة التى نمر بها وعلى المجتمع المدنى أن يلعب دورا هاما فى هذا التوقيت وحقيقى فمصر دولة شابة تسير الى الامام.

وأشاد بمشروع مؤسسة بلان العالمية بالتعاون مع هيئة التنمية السويدية مؤكدا أنه عمل متميز وقصة نجاح خلال 3 سنوات شملت 7 محافظات لثلاث مشاريع قوية استهدفت الأطفال المهمشين والشباب والشابات موضحا أن مجلس النواب لديه توجه واهتمام خاص بالعمل الأهلى ومؤسسات المجتمع المدني ليحقق ما لم تحققه الحكومات في إطار التكامل بينهما مشيرا إلى وجود 48 الف جمعية يتابع عملها بشكل جيد وحريص ان تدفع تلك الجمعيات المجتمع المدني إلى مزيد من النجاحات.

وأضاف رئيس لجنة تضامن النواب أنه خلال عام 2012 كانت هناك 36 محاولة باءت بالفشل لإصدار قانون للجمعيات وبفضل الله تم اصدار القانون 70 لعام 2017 وهو قانون الجمعيات الأهلية التى حدثت حوله ضجة ولكن مطمئن بأنه اى مواطن لديه عين الوطنية يجد أن هذا القانون هو داعم للمؤسسات المدنية مشيرا الى ان هذا القانون ميز بين الطيب والشرير ومنح مجموعة من المميزات للجمعيات مؤكدا أن هذا القانون وغيره مثل قانون ذوي الاعاقة والذي صدر بعد غياب 42 عاما لديها أكثر من 100 ميزة صدر من لجنة وليدة تهتم بالطفولة والشباب والمرأة الأكثر احتياجا والمعاقين والمهمشين والاقزام وكبار السن ولديه توجه وهو عمل حوار مجتمعى فى أى قانون نصدره على سبيل المثال قانون ذوى الاعاقة استقبلنا 579 جمعية اهلية وتلقينا 1356 ملحوظة وغيرنا 75 % من القانون الذى كنا قد اعددناه لاننا نستمع جيدا لصوت الشعب.

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