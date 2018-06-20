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أخبار العالم

روسيا: قلقون من موجة التصعيد الجديدة في غزة

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 03:51 م
صدى البلد
أ ش أ
قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو قلقة من موجة التصعيد الجديدة في قطاع غزة وتدعو الأطراف إلى الابتعاد عن العنف.

وأضافت زاخاروفا - في تصريحات اليوم الأربعاء -" في الأيام الأخيرة، كانت هناك موجة جديدة من التوتر في قطاع غزة، ونشعر بالقلق من موجه العنف الجديدة في القطاع، مشيرة إلى أن روسيا تؤيد خفض مستوى المواجهة وتعارض التصعيد المتزايد للوضع، وتدعو الأطراف إلى ضبط النفس والابتعاد عن الخطوات التي يمكن أن تؤدي إلى مواجهة عسكرية واسعة النطاق".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اليوم استهدافه ثلاثة مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

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